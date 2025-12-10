Orange Aktie
WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308
|Orange-Investment
|
10.12.2025 10:04:06
CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Orange-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Orange-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9,30 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Orange-Aktie investiert, befänden sich nun 10,754 Orange-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.12.2025 gerechnet (13,72 EUR), wäre die Investition nun 147,49 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,49 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Orange bezifferte sich zuletzt auf 36,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Orange S.A. (ex France Télécom)
|13,66
|-0,04%