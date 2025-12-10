Orange Aktie

Orange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Orange-Investment 10.12.2025 10:04:06

CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 3 Jahren eingebracht

CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Orange eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Orange-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Orange-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9,30 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Orange-Aktie investiert, befänden sich nun 10,754 Orange-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.12.2025 gerechnet (13,72 EUR), wäre die Investition nun 147,49 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,49 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Orange bezifferte sich zuletzt auf 36,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Orange S.A. (ex France Télécom)mehr Nachrichten

Analysen zu Orange S.A. (ex France Télécom)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Orange S.A. (ex France Télécom) 13,66 -0,04% Orange S.A. (ex France Télécom)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf Fed-Zinsentscheid: ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken am Mittwoch Verluste ein. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen