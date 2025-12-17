CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Publicis von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Publicis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Publicis-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 104,60 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Publicis-Papier investiert hätte, hätte er nun 95,602 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Publicis-Aktien wären am 16.12.2025 8 460,80 EUR wert, da der Schlussstand 88,50 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 15,39 Prozent.

Publicis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at