Renault Aktie

Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Renault-Investment im Blick 26.11.2025 10:03:57

CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Renault von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Renault-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Renault-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Renault-Papier bei 33,66 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,971 Renault-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2025 auf 34,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,11 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,11 Prozent.

Renault wurde am Markt mit 9,88 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Renault S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Renault S.A.mehr Analysen

07:46 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Renault Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.11.25 Renault Neutral UBS AG
24.10.25 Renault Hold Deutsche Bank AG
24.10.25 Renault Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Renault S.A. 34,74 0,78% Renault S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX wenig bewegt -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Mittwoch seitwärts. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen