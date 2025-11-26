Renault Aktie
|Renault-Investment im Blick
|
26.11.2025 10:03:57
CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Renault von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Renault-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Renault-Papier bei 33,66 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,971 Renault-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2025 auf 34,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,11 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,11 Prozent.
Renault wurde am Markt mit 9,88 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Renault S.A.mehr Analysen
|07:46
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Renault Outperform
|Bernstein Research
