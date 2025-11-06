Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Lukratives Worldline SA-Investment?
|
06.11.2025 10:03:50
CAC 40-Papier Worldline SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Worldline SA von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Worldline SA-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen Worldline SA-Anteile an diesem Tag bei 70,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 141,243 Worldline SA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 289,97 EUR, da sich der Wert eines Worldline SA-Anteils am 05.11.2025 auf 2,05 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 97,10 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Worldline SA einen Börsenwert von 604,48 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Worldline SAmehr Nachrichten
|
09:29
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
06.11.25
|Verluste in Paris: CAC 40 am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 fällt zurück (finanzen.at)
|
06.11.25
|CAC 40-Papier Worldline SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Worldline SA von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
06.11.25
|Verluste in Paris: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.11.25
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 schlussendlich fester (finanzen.at)
|
05.11.25
|Euronext-Handel CAC 40 gibt nach (finanzen.at)
Analysen zu Worldline SAmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Worldline SA
|1,90
|4,46%