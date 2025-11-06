Worldline Aktie

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

Lukratives Worldline SA-Investment? 06.11.2025 10:03:50

CAC 40-Papier Worldline SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Worldline SA von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Worldline SA-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Worldline SA-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen Worldline SA-Anteile an diesem Tag bei 70,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 141,243 Worldline SA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 289,97 EUR, da sich der Wert eines Worldline SA-Anteils am 05.11.2025 auf 2,05 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 97,10 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Worldline SA einen Börsenwert von 604,48 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Worldline SA 1,90 4,46%

