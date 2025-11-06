Worldline Aktie
|CAC 40-Entwicklung
|
06.11.2025 12:27:05
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 fällt zurück
Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,52 Prozent tiefer bei 8 031,86 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,438 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,713 Prozent leichter bei 8 016,67 Punkten in den Handel, nach 8 074,23 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 005,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 043,61 Punkten lag.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 1,07 Prozent. Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 06.10.2025, bei 7 971,78 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.08.2025, den Stand von 7 635,03 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 06.11.2024, bei 7 369,61 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,63 Prozent nach oben. 8 271,48 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 763,76 Punkten.
Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 120 990 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 301,705 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel
2025 verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,47 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
