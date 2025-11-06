Verluste in Paris: CAC 40 am Nachmittag im Minus

Am Donnerstag fällt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 1,02 Prozent auf 7 991,68 Punkte zurück. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,438 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,713 Prozent schwächer bei 8 016,67 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 074,23 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 044,86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 990,19 Punkten lag.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der CAC 40 bereits um 1,57 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2025, den Wert von 7 971,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 635,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 369,61 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 8,09 Prozent zu Buche. Bei 8 271,48 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 763,76 Punkte.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 165 244 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 301,705 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Im CAC 40 verzeichnet die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at