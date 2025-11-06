Carrefour Aktie

Carrefour für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172

CAC 40-Performance im Fokus 06.11.2025 15:59:08

Verluste in Paris: CAC 40 am Nachmittag im Minus

Der CAC 40 bewegt sich derzeit auf rotem Terrain.

Am Donnerstag fällt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 1,02 Prozent auf 7 991,68 Punkte zurück. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,438 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,713 Prozent schwächer bei 8 016,67 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 074,23 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 044,86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 990,19 Punkten lag.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der CAC 40 bereits um 1,57 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2025, den Wert von 7 971,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 635,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 369,61 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 8,09 Prozent zu Buche. Bei 8 271,48 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 763,76 Punkte.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 165 244 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 301,705 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Im CAC 40 verzeichnet die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 209,25 0,89% Airbus SE
Carrefour S.A. 13,01 0,04% Carrefour S.A.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 608,00 1,76% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Société Générale (Societe Generale) 54,82 -1,47% Société Générale (Societe Generale)
Stellantis 8,74 0,38% Stellantis
Worldline SA 1,88 3,64% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 7 950,18 -0,18%

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

