Mittwochshandel in Paris: CAC 40 schlussendlich fester

Am Mittwoch beendete der CAC 40 den Handel nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 8 074,23 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,452 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,737 Prozent auf 8 008,06 Punkte an der Kurstafel, nach 8 067,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 097,84 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 005,82 Zählern.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,549 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 8 081,54 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 621,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 407,15 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,20 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 139 096 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 304,469 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,63 zu Buche schlagen. Mit 8,56 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at