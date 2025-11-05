Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Index-Bewegung
|
05.11.2025 17:59:23
Mittwochshandel in Paris: CAC 40 schlussendlich fester
Am Mittwoch beendete der CAC 40 den Handel nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 8 074,23 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,452 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,737 Prozent auf 8 008,06 Punkte an der Kurstafel, nach 8 067,53 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 097,84 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 005,82 Zählern.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,549 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 8 081,54 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 621,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 407,15 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,20 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 139 096 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 304,469 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,63 zu Buche schlagen. Mit 8,56 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
