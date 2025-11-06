Carrefour Aktie
06.11.2025 09:30:09
Verluste in Paris: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels schwächer
Am Donnerstag sinkt der CAC 40 um 09:13 Uhr via Euronext um 0,59 Prozent auf 8 026,39 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,438 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,713 Prozent tiefer bei 8 016,67 Punkten, nach 8 074,23 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 028,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 012,53 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1,14 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 971,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, lag der CAC 40 bei 7 635,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 369,61 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 8,56 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 32 653 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 301,705 Mrd. Euro heraus.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen
Im CAC 40 verzeichnet die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
