WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 fällt zum Handelsende zurück

So bewegte sich der CAC 40 am Donnerstag letztendlich

Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel zum Handelsende um 1,36 Prozent leichter bei 7 964,77 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,438 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,713 Prozent auf 8 016,67 Punkte an der Kurstafel, nach 8 074,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 044,86 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 950,80 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1,90 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 971,78 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 06.08.2025, den Stand von 7 635,03 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 06.11.2024, bei 7 369,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 7,72 Prozent zu. Bei 8 271,48 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten verzeichnet.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 206 475 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 301,705 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentaldaten

In diesem Jahr präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index weist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 207,40 -2,24% Airbus SE
Carrefour S.A. 13,01 1,32% Carrefour S.A.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 597,50 -2,42% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Société Générale (Societe Generale) 55,64 2,02% Société Générale (Societe Generale)
Stellantis 8,70 -1,82% Stellantis
Worldline SA 1,82 -11,61% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 7 964,77 -1,36%

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

