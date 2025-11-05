Euronext-Handel CAC 40 gibt nach

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,04 Prozent schwächer bei 8 064,06 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,452 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,737 Prozent schwächer bei 8 008,06 Punkten, nach 8 067,53 Punkten am Vortag.

Bei 8 005,82 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 075,32 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 0,675 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 081,54 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.08.2025, den Stand von 7 621,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, betrug der CAC 40-Kurs 7 407,15 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 9,07 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 271,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 88 008 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 304,469 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,63 erwartet. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

