Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
05.11.2025 12:27:10
Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 präsentiert sich leichter
Am Mittwoch tendiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,38 Prozent tiefer bei 8 036,74 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,452 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,737 Prozent tiefer bei 8 008,06 Punkten, nach 8 067,53 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 075,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 005,82 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1,01 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8 081,54 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 621,04 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 05.11.2024, einen Wert von 7 407,15 Punkten auf.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,70 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 271,48 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 763,76 Punkten.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 63 985 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 304,469 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der CAC 40-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,63 erwartet. Mit 8,56 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
