Stellantis Aktie

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

Index im Blick 05.11.2025 12:27:10

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 präsentiert sich leichter

Der CAC 40 zeigt sich aktuell schwächer.

Am Mittwoch tendiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,38 Prozent tiefer bei 8 036,74 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,452 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,737 Prozent tiefer bei 8 008,06 Punkten, nach 8 067,53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 075,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 005,82 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1,01 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8 081,54 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 621,04 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 05.11.2024, einen Wert von 7 407,15 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,70 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 271,48 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 763,76 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 63 985 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 304,469 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,63 erwartet. Mit 8,56 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

06.11.25 Stellantis Verkaufen DZ BANK
05.11.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Stellantis Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 209,25 0,89% Airbus SE
Carrefour S.A. 13,01 0,04% Carrefour S.A.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 608,00 1,76% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Société Générale (Societe Generale) 54,82 -1,47% Société Générale (Societe Generale)
Stellantis 8,74 0,38% Stellantis
Worldline SA 1,88 3,64% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 7 950,18 -0,18%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

