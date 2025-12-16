CAC 40-Titel Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carrefour-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Carrefour-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 24,42 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hat, hat nun 4,095 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.12.2025 gerechnet (14,30 EUR), wäre die Investition nun 58,53 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41,47 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Carrefour eine Börsenbewertung in Höhe von 10,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at