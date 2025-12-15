Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index-Performance im Fokus
|
15.12.2025 12:27:09
Freundlicher Handel: CAC 40 mittags in der Gewinnzone
Am Montag erhöht sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 1,06 Prozent auf 8 154,07 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,450 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,229 Prozent auf 8 087,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 068,62 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 155,48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 086,07 Punkten.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8 170,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, notierte der CAC 40 bei 7 896,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 409,57 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 10,28 Prozent nach oben. Bei 8 314,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten verzeichnet.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 38 093 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 308,270 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,76 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten
|
12:27
|Freundlicher Handel: CAC 40 mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
12.12.25
|Handel in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
|
12.12.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 klettert (finanzen.at)
|
12.12.25
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 steigt zum Start (finanzen.at)
|
11.12.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 legt zu (finanzen.at)
Analysen zu Stellantismehr Analysen
|04.12.25
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|24.11.25
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|196,00
|1,06%
|Carrefour S.A.
|14,37
|1,27%
|Engie (ex GDF Suez)
|21,67
|0,60%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|631,10
|1,11%
|Stellantis
|10,24
|1,95%
|Worldline SA
|1,36
|-2,59%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 152,17
|1,04%