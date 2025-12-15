Stellantis Aktie

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

Index-Performance im Fokus 15.12.2025 12:27:09

Freundlicher Handel: CAC 40 mittags in der Gewinnzone

Für den CAC 40 geht es aktuell aufwärts.

Am Montag erhöht sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 1,06 Prozent auf 8 154,07 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,450 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,229 Prozent auf 8 087,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 068,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 155,48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 086,07 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8 170,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, notierte der CAC 40 bei 7 896,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 409,57 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 10,28 Prozent nach oben. Bei 8 314,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten verzeichnet.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 38 093 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 308,270 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,76 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

04.12.25 Stellantis Kaufen DZ BANK
03.12.25 Stellantis Buy UBS AG
26.11.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.11.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
