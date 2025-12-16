Zurückhaltung in Paris: CAC 40 verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge

Um 15:41 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,28 Prozent leichter bei 8 102,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,450 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,129 Prozent auf 8 114,39 Punkte an der Kurstafel, nach 8 124,88 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 101,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8 150,22 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 8 170,09 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 16.09.2025, einen Stand von 7 818,22 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 16.12.2024, einen Stand von 7 357,08 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9,58 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten erreicht.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 128 066 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 308,270 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 1,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 7,25 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at