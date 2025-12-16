LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Kursentwicklung 16.12.2025 15:59:20

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge

Der CAC 40 verbucht am zweiten Tag der Woche Verluste.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,28 Prozent leichter bei 8 102,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,450 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,129 Prozent auf 8 114,39 Punkte an der Kurstafel, nach 8 124,88 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 101,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8 150,22 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 8 170,09 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 16.09.2025, einen Stand von 7 818,22 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 16.12.2024, einen Stand von 7 357,08 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9,58 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten erreicht.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 128 066 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 308,270 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 1,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 7,25 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Analysen zu Engie (ex GDF Suez)mehr Analysen

02.04.25 Engie Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.24 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.08.24 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.24 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.04.24 Engie Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 193,14 -1,26% Airbus SE
Carrefour S.A. 14,17 -1,50% Carrefour S.A.
Engie (ex GDF Suez) 21,59 -0,37% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 637,10 1,45% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Stellantis 10,23 -0,10% Stellantis
Worldline SA 1,43 5,72% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 111,89 -0,16%

