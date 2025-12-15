Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Performance im Fokus
|
15.12.2025 15:59:04
Optimismus in Paris: CAC 40 freundlich
Im CAC 40 geht es im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 1,04 Prozent aufwärts auf 8 152,32 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,450 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,229 Prozent auf 8 087,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 068,62 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 086,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 161,03 Punkten.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8 170,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 896,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, bei 7 409,57 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 10,26 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 65 419 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 308,270 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus
Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 1,76 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
