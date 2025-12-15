Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Performance im Fokus 15.12.2025 15:59:04

Optimismus in Paris: CAC 40 freundlich

Optimismus in Paris: CAC 40 freundlich

Der CAC 40 steigt am Montagnachmittag.

Im CAC 40 geht es im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 1,04 Prozent aufwärts auf 8 152,32 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,450 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,229 Prozent auf 8 087,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 068,62 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 086,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 161,03 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8 170,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 896,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, bei 7 409,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 10,26 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 65 419 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 308,270 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 1,76 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten