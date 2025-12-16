Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 gibt nach

Um 12:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,14 Prozent schwächer bei 8 113,41 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,450 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,129 Prozent schwächer bei 8 114,39 Punkten in den Handel, nach 8 124,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 150,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 106,87 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, mit 8 170,09 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 818,22 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, bewegte sich der CAC 40 bei 7 357,08 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 9,73 Prozent zu. Bei 8 314,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern registriert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 64 614 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 308,270 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,86 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at