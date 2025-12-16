Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 16.12.2025 09:29:36

Schwacher Handel: CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus

Schwacher Handel: CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus

Aktueller Marktbericht zum CAC 40.

Am Dienstag steht der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,07 Prozent im Minus bei 8 119,42 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,450 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,129 Prozent auf 8 114,39 Punkte an der Kurstafel, nach 8 124,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 106,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 122,89 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 8 170,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, wurde der CAC 40 mit 7 818,22 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 357,08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,81 Prozent aufwärts. Bei 8 314,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 763,76 Zählern.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 14 702 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 308,270 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,86 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 193,00 -1,33% Airbus SE
Carrefour S.A. 14,17 -1,50% Carrefour S.A.
Engie (ex GDF Suez) 21,59 -0,37% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 635,70 1,23% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Stellantis 9,99 -2,46% Stellantis
Worldline SA 1,43 5,72% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 146,36 0,26%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen