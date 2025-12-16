Schwacher Handel: CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus

Am Dienstag steht der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,07 Prozent im Minus bei 8 119,42 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,450 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,129 Prozent auf 8 114,39 Punkte an der Kurstafel, nach 8 124,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 106,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 122,89 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 8 170,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, wurde der CAC 40 mit 7 818,22 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 357,08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,81 Prozent aufwärts. Bei 8 314,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 763,76 Zählern.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 14 702 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 308,270 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,86 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at