Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Kursentwicklung
|
16.12.2025 17:58:38
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone
Am Dienstag ging es im CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss um 0,23 Prozent auf 8 106,16 Punkte nach unten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,450 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,129 Prozent leichter bei 8 114,39 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 124,88 Punkten am Vortag.
Bei 8 150,22 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 086,70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 8 170,09 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, bei 7 818,22 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, bei 7 357,08 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 9,64 Prozent nach oben. Bei 8 314,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6 763,76 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 218 518 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 308,270 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf
Die Worldline SA-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
