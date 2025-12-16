Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Der CAC 40 verlor am zweiten Tag der Woche an Wert.

Am Dienstag ging es im CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss um 0,23 Prozent auf 8 106,16 Punkte nach unten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,450 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,129 Prozent leichter bei 8 114,39 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 124,88 Punkten am Vortag.

Bei 8 150,22 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 086,70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 8 170,09 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, bei 7 818,22 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, bei 7 357,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 9,64 Prozent nach oben. Bei 8 314,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6 763,76 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 218 518 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 308,270 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at