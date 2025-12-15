Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

CAC 40-Performance im Blick 15.12.2025 17:58:58

CAC 40 aktuell: CAC 40 schlussendlich fester

Der CAC 40 stieg am Montagabend.

Schlussendlich ging es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,70 Prozent nach oben auf 8 124,88 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,450 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,229 Prozent auf 8 087,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 068,62 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 161,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 086,07 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 8 170,09 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 15.09.2025, einen Stand von 7 896,93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wurde der CAC 40 mit 7 409,57 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9,89 Prozent aufwärts. 8 314,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 96 179 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 308,270 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

