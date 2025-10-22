Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Pernod Ricard-Investment
|
22.10.2025 10:03:51
CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Pernod Ricard-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Pernod Ricard-Anteile an diesem Tag 146,45 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Pernod Ricard-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,683 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 21.10.2025 60,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 89,24 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 39,06 Prozent.
Der Pernod Ricard-Wert an der Börse wurde auf 22,55 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.mehr Nachrichten
|
10:03
|CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
21.10.25
|Starker Wochentag in Paris: Letztendlich Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
|
21.10.25
|Zuversicht in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.10.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
21.10.25
|Handel in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
20.10.25
|Aufschläge in Paris: CAC 40 beendet den Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.10.25
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Pernod Ricard S.A.mehr Analysen
|16.10.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|16.10.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|16.10.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|16.10.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|16.10.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|16.10.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.24
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pernod Ricard S.A.
|88,76
|-0,45%