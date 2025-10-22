CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Pernod Ricard-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Pernod Ricard-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Pernod Ricard-Anteile an diesem Tag 146,45 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Pernod Ricard-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,683 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 21.10.2025 60,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 89,24 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 39,06 Prozent.

Der Pernod Ricard-Wert an der Börse wurde auf 22,55 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at