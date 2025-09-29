Pernod Ricard Aktie

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Pernod Ricard vor den am 16. Oktober erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal von 100 auf 87 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Analyst Sanjeet Aujla rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie, dass der Spirituosenhersteller einen herausfordernden Start in das neue Geschäftsjahr hatte. Die um Übernahmen und Währungseffekte bereinigten Umsätze dürften im Jahresvergleich und auch im Vergleich zum vierten Quartal zurückgegangen sein./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 17:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 17:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

