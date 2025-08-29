Pernod Ricard Aktie

96,44EUR -3,96EUR -3,94%
Pernod Ricard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

29.08.2025 07:20:13

Pernod Ricard Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihr Bewertungsmodell am Donnerstagabend an die Geschäftsjahresbilanz des Spirituosenkonzerns an. Sie hob ihre unterdurchschnittliche Ergebnisprognose für 2026 etwas an, blieb dabei aber noch 3 Prozent unter der Konsensschätzung./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 17:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Neutral
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
102,60 € 		Abst. Kursziel*:
16,96%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
96,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,43%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

07:53 Pernod Ricard Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:20 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Pernod Ricard Outperform Bernstein Research
28.08.25 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.

Aktien in diesem Artikel

Pernod Ricard S.A. 96,66 -3,73% Pernod Ricard S.A.

