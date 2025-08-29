Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
Pernod Ricard Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihr Bewertungsmodell am Donnerstagabend an die Geschäftsjahresbilanz des Spirituosenkonzerns an. Sie hob ihre unterdurchschnittliche Ergebnisprognose für 2026 etwas an, blieb dabei aber noch 3 Prozent unter der Konsensschätzung./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 17:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
120,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
102,60 €
|
Abst. Kursziel*:
16,96%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
96,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,43%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Pernod Ricard S.A.mehr Analysen
|07:53
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Pernod Ricard S.A.
|96,66
|-3,73%
