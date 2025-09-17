Pernod Ricard Aktie
|89,20EUR
|-0,32EUR
|-0,36%
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
Pernod Ricard Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. James Edwardes Jones befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit den Kursbewegungen der Konsumgüteraktien während der letzten Berichtssaison, die zunächst kaum nachvollziehbar gewesen seien. Bei der Betrachtung der Geschäftszahlen "aus der Distanz" sei ihm aber klar geworden, dass sich der Markt rational verhalten habe. Dies deute darauf hin, dass die Anleger kurzfristig das Volumen- und Umsatzwachstum ? und nicht die Rentabilität oder den Gewinn je Aktie ? als "besten Ersatz" für langfristige Wertsteigerungen betrachten./edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
88,98 €
|
Abst. Kursziel*:
23,62%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
89,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,32%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Pernod Ricard S.A.
|89,46
|-0,07%
