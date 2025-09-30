Pernod Ricard Aktie
|82,52EUR
|-1,14EUR
|-1,36%
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
Pernod Ricard Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard in einem Ausblick auf die Umsatzzahlen des ersten Geschäftsquartals 2025/26 am 16. Oktober von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy erwartet laut einer am Montagabend vorgelegten Studie, dass der Spirituosenhersteller einen schwierigen Jahresauftakt hatte. Der Umsatz im ersten Quartal dürfte um 8,4 Prozent gesunken sein. Der Aktienkurs spiegele zugleich bereits eine verhaltene Erholung in diesem Geschäftsjahr wider./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 15:58 /
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 15:58 /
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Buy
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
120,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
83,18 €
|
Abst. Kursziel*:
44,27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
82,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,42%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
