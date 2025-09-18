Pernod Ricard Aktie
|89,20EUR
|-0,76EUR
|-0,84%
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
Pernod Ricard Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Nach einem schwierigen ersten Geschäftsquartal (per Ende September) dürften sich beim Spirituosenkonzern ab dem zweiten Geschäftsquartal Anzeichen einer Erholung zeigen, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit zunehmendem Vertrauen in das Wachstum der Franzosen sei mit einer Aufwertung der Aktie zu rechnen./rob/edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 05:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 05:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Buy
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
89,04 €
|
Abst. Kursziel*:
40,39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
89,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,13%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.mehr Nachrichten
|
17:59
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
15:59
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
17.09.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
17.09.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
17.09.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
17.09.25
|EURO STOXX 50-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pernod Ricard von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
17.09.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)