CAC 40-Titel Worldline SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Worldline SA von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Worldline SA-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit der Worldline SA-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Worldline SA-Papier an diesem Tag 6,79 EUR wert. Bei einem Worldline SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 147,232 Worldline SA-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2025 248,75 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1,69 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 75,13 Prozent.

Worldline SA war somit zuletzt am Markt 504,21 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at