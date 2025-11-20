Worldline Aktie

Worldline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lohnendes Worldline SA-Investment? 20.11.2025 10:04:01

CAC 40-Titel Worldline SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Worldline SA von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Worldline SA-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit der Worldline SA-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Worldline SA-Papier an diesem Tag 6,79 EUR wert. Bei einem Worldline SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 147,232 Worldline SA-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2025 248,75 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1,69 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 75,13 Prozent.

Worldline SA war somit zuletzt am Markt 504,21 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Worldline SAmehr Nachrichten