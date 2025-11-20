Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsstart fester

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:13 Uhr um 1,18 Prozent stärker bei 8 047,45 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,413 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,15 Prozent auf 8 044,85 Punkte an der Kurstafel, nach 7 953,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 8 042,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 057,70 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1,33 Prozent abwärts. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 20.10.2025, den Wert von 8 206,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, wurde der CAC 40 mit 7 973,03 Punkten berechnet. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 20.11.2024, einen Wert von 7 198,45 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 8,84 Prozent aufwärts. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten markiert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14 843 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 301,754 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,15 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at