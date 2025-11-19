Worldline Aktie

Worldline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

CAC 40-Performance 19.11.2025 17:59:08

Schwacher Handel: CAC 40 schließt im Minus

Schwacher Handel: CAC 40 schließt im Minus

Letztendlich hielten sich die Anleger in Paris zurück.

Der CAC 40 beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 7 953,77 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,458 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,040 Prozent leichter bei 7 964,77 Punkten, nach 7 967,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 8 005,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 919,36 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 2,48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 8 174,20 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 19.08.2025, bei 7 979,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, notierte der CAC 40 bei 7 229,64 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7,57 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 308 680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 308,023 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 205,80 1,40% Airbus SE
Carrefour S.A. 12,88 -0,92% Carrefour S.A.
Engie (ex GDF Suez) 21,86 2,34% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 613,00 0,38% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Stellantis 8,30 -1,79% Stellantis
Worldline SA 1,62 -4,70% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 006,82 0,67%

