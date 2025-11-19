Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|CAC 40-Performance
|
19.11.2025 17:59:08
Schwacher Handel: CAC 40 schließt im Minus
Der CAC 40 beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 7 953,77 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,458 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,040 Prozent leichter bei 7 964,77 Punkten, nach 7 967,93 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 8 005,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 919,36 Punkten verzeichnete.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 2,48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 8 174,20 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 19.08.2025, bei 7 979,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, notierte der CAC 40 bei 7 229,64 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7,57 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 308 680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 308,023 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus
Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Worldline SAmehr Nachrichten
|
12:26
|Freundlicher Handel: CAC 40 klettert am Mittag (finanzen.at)
|
10:04
|CAC 40-Titel Worldline SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Worldline SA von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
09:30
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|Schwacher Handel: CAC 40 schließt im Minus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Handel in Paris: CAC 40 am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
19.11.25
|Verluste in Paris: Das macht der CAC 40 am Mittag (finanzen.at)
|
19.11.25
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
18.11.25
|Handel in Paris: CAC 40 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Worldline SAmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|205,80
|1,40%
|Carrefour S.A.
|12,88
|-0,92%
|Engie (ex GDF Suez)
|21,86
|2,34%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|613,00
|0,38%
|Stellantis
|8,30
|-1,79%
|Worldline SA
|1,62
|-4,70%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 006,82
|0,67%