Schwacher Handel: CAC 40 schließt im Minus

Der CAC 40 beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 7 953,77 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,458 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,040 Prozent leichter bei 7 964,77 Punkten, nach 7 967,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 8 005,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 919,36 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 2,48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 8 174,20 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 19.08.2025, bei 7 979,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, notierte der CAC 40 bei 7 229,64 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7,57 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 308 680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 308,023 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at