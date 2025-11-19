Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Handel im Minus

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,26 Prozent schwächer bei 7 947,09 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,458 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,040 Prozent auf 7 964,77 Punkte an der Kurstafel, nach 7 967,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7 971,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 947,09 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 2,56 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 8 174,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 979,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, notierte der CAC 40 bei 7 229,64 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 7,48 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 763,76 Zählern.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 13 930 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 308,023 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Die Worldline SA-Aktie hat mit 2,21 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Mit 8,41 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at