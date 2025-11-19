Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Kursentwicklung im Fokus
|
19.11.2025 09:29:14
Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Handel im Minus
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,26 Prozent schwächer bei 7 947,09 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,458 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,040 Prozent auf 7 964,77 Punkte an der Kurstafel, nach 7 967,93 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7 971,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 947,09 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 2,56 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 8 174,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 979,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, notierte der CAC 40 bei 7 229,64 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 7,48 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 763,76 Zählern.
Die teuersten CAC 40-Unternehmen
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 13 930 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 308,023 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick
Die Worldline SA-Aktie hat mit 2,21 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Mit 8,41 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
08:15
|EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus launches second tranche of previously-announced limited share buyback programme (EQS Group)
|
19.11.25
|Schwacher Handel: CAC 40 schließt im Minus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
19.11.25
|Handel in Paris: CAC 40 am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
19.11.25