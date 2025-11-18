Carrefour Aktie

Carrefour für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Marktbericht 18.11.2025 17:58:57

Handel in Paris: CAC 40 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Handel in Paris: CAC 40 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Der CAC 40 erlitt zum Handelsschluss Verluste.

Der CAC 40 fiel im Euronext-Handel zum Handelsende um 1,86 Prozent auf 7 967,93 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,477 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,25 Prozent auf 8 017,73 Punkte an der Kurstafel, nach 8 119,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 032,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 925,06 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 8 174,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 884,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, wies der CAC 40 7 278,23 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. 6 763,76 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 276 795 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 314,440 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)mehr Nachrichten