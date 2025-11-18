Handel in Paris: CAC 40 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Der CAC 40 fiel im Euronext-Handel zum Handelsende um 1,86 Prozent auf 7 967,93 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,477 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,25 Prozent auf 8 017,73 Punkte an der Kurstafel, nach 8 119,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 032,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 925,06 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 8 174,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 884,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, wies der CAC 40 7 278,23 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. 6 763,76 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 276 795 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 314,440 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

