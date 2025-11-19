Verluste in Paris: Das macht der CAC 40 am Mittag

Am dritten Tag der Woche halten sich die Börsianer in Paris zurück.

Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,10 Prozent leichter bei 7 959,89 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,458 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,040 Prozent tiefer bei 7 964,77 Punkten, nach 7 967,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 919,36 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 971,12 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 2,40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 8 174,20 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 19.08.2025, bei 7 979,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, notierte der CAC 40 bei 7 229,64 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 7,66 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 314,23 Punkten. 6 763,76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 98 139 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 308,023 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,21 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,41 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at