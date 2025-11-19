Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Euronext-Handel im Blick
|
19.11.2025 12:26:58
Verluste in Paris: Das macht der CAC 40 am Mittag
Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,10 Prozent leichter bei 7 959,89 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,458 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,040 Prozent tiefer bei 7 964,77 Punkten, nach 7 967,93 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 919,36 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 971,12 Zählern.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 2,40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 8 174,20 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 19.08.2025, bei 7 979,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, notierte der CAC 40 bei 7 229,64 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 7,66 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 314,23 Punkten. 6 763,76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 98 139 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 308,023 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
CAC 40-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,21 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,41 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten
|
19.11.25
|Schwacher Handel: CAC 40 schließt im Minus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Handel in Paris: CAC 40 am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
19.11.25
|Verluste in Paris: Das macht der CAC 40 am Mittag (finanzen.at)
|
19.11.25
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
18.11.25
|Handel in Paris: CAC 40 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.11.25
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 gibt nach (finanzen.at)
|
18.11.25
|Schwacher Handel: So steht der CAC 40 am Mittag (finanzen.at)
|
18.11.25
|Schwacher Handel: CAC 40 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
Analysen zu Engie (ex GDF Suez)mehr Analysen
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.08.24
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.08.24
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.08.24
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|205,80
|1,40%
|Carrefour S.A.
|12,90
|-0,81%
|Engie (ex GDF Suez)
|21,59
|1,08%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|614,60
|0,64%
|Stellantis
|8,46
|0,07%
|Worldline SA
|1,69
|-0,91%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7 953,77
|-0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.