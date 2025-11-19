Engie Aktie

Engie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

CAC 40 im Blick 19.11.2025 15:59:01

Handel in Paris: CAC 40 am Mittwochnachmittag im Aufwind

Heute agieren die Börsianer in Paris vorsichtiger.

Um 15:42 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,14 Prozent nach oben auf 7 979,27 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,458 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,040 Prozent schwächer bei 7 964,77 Punkten in den Handel, nach 7 967,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 7 986,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 919,36 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 2,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 174,20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, wies der CAC 40 7 979,08 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, lag der CAC 40-Kurs bei 7 229,64 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 7,92 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten erreicht.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 187 982 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 308,023 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

2025 präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Engie (ex GDF Suez)mehr Analysen

02.04.25 Engie Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.24 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.08.24 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.24 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.04.24 Engie Buy Deutsche Bank AG
