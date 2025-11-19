Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|CAC 40 im Blick
|
19.11.2025 15:59:01
Handel in Paris: CAC 40 am Mittwochnachmittag im Aufwind
Um 15:42 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,14 Prozent nach oben auf 7 979,27 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,458 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,040 Prozent schwächer bei 7 964,77 Punkten in den Handel, nach 7 967,93 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 7 986,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 919,36 Punkten verzeichnete.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 2,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 174,20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, wies der CAC 40 7 979,08 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, lag der CAC 40-Kurs bei 7 229,64 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 7,92 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten erreicht.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 187 982 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 308,023 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder
2025 präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Analysen zu Engie (ex GDF Suez)mehr Analysen
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.08.24
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|206,45
|1,72%
|Carrefour S.A.
|12,87
|-1,00%
|Engie (ex GDF Suez)
|21,71
|1,64%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|615,30
|0,75%
|Stellantis
|8,41
|-0,52%
|Worldline SA
|1,71
|0,29%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 041,39
|1,10%