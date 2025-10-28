Carrefour Aktie

Profitables Carrefour-Investment? 28.10.2025 10:03:43

CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carrefour von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Carrefour-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Carrefour-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,60 EUR wert. Bei einem Carrefour-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 684,932 Carrefour-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2025 8 856,16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12,93 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 11,44 Prozent vermindert.

Insgesamt war Carrefour zuletzt 9,13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

