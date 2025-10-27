Carrefour Aktie

WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172

Kursentwicklung im Fokus 27.10.2025 17:58:50

Gute Stimmung in Paris: Anleger lassen CAC 40 schlussendlich steigen

Der CAC 40 zeigte sich letztendlich kaum verändert.

Letztendlich ging der CAC 40 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 8 239,18 Punkten aus dem Montagshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,489 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,141 Prozent fester bei 8 237,20 Punkten, nach 8 225,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 202,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 252,64 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, notierte der CAC 40 bei 7 870,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, einen Wert von 7 834,58 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 497,54 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 11,43 Prozent aufwärts. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 98 610 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 303,850 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,17 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

