Börse Paris in Grün: Am Nachmittag Gewinne im CAC 40

In Paris ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Montag tendiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,17 Prozent stärker bei 8 239,23 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,489 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,141 Prozent stärker bei 8 237,20 Punkten in den Handel, nach 8 225,63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 244,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 202,72 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 7 870,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 7 834,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, den Wert von 7 497,54 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,43 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 271,48 Punkte. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 48 100 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 303,850 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 3,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at