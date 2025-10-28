Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 gibt nachmittags nach

Um 15:41 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,10 Prozent schwächer bei 8 230,85 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,488 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,238 Prozent auf 8 219,53 Punkte an der Kurstafel, nach 8 239,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 207,64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 243,64 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Wert von 7 870,68 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 7 800,88 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 7 556,94 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,32 Prozent aufwärts. Bei 8 271,48 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. 6 763,76 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 86 958 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 301,853 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,10 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

