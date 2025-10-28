LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|CAC 40-Performance
|
28.10.2025 12:27:13
Schwacher Handel in Paris: CAC 40 gibt nach
Am Dienstag bewegt sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,12 Prozent tiefer bei 8 229,54 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,488 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,238 Prozent schwächer bei 8 219,53 Punkten, nach 8 239,18 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 213,16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 243,64 Punkten erreichte.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 7 870,68 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 28.07.2025, einen Stand von 7 800,88 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 7 556,94 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 11,30 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 47 387 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 301,853 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
CAC 40-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,10 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent bei der Carrefour-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
