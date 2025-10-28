LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Marktbericht 28.10.2025 09:29:05

CAC 40 aktuell: CAC 40 beginnt Handel in der Verlustzone

CAC 40 aktuell: CAC 40 beginnt Handel in der Verlustzone

Der CAC 40 setzt am Dienstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag bewegt sich der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,26 Prozent leichter bei 8 217,75 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,488 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,238 Prozent tiefer bei 8 219,53 Punkten, nach 8 239,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 215,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 221,42 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 7 870,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 800,88 Punkten gehandelt. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 28.10.2024, einen Stand von 7 556,94 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 11,14 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 271,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten registriert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 184 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 301,853 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet mit 3,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Index bietet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Nachrichten