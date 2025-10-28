LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Marktbericht
|
28.10.2025 09:29:05
CAC 40 aktuell: CAC 40 beginnt Handel in der Verlustzone
Am Dienstag bewegt sich der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,26 Prozent leichter bei 8 217,75 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,488 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,238 Prozent tiefer bei 8 219,53 Punkten, nach 8 239,18 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 215,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 221,42 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 7 870,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 800,88 Punkten gehandelt. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 28.10.2024, einen Stand von 7 556,94 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 11,14 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 271,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten registriert.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 184 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 301,853 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder
Die Worldline SA-Aktie verzeichnet mit 3,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Index bietet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
