Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Index im Blick
|
27.10.2025 12:27:13
Gewinne in Paris: CAC 40 am Montagmittag in Grün
Um 12:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,06 Prozent höher bei 8 230,43 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,489 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,141 Prozent fester bei 8 237,20 Punkten in den Handel, nach 8 225,63 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 202,72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 241,08 Zählern.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der CAC 40 auf 7 870,68 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 834,58 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 497,54 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 11,32 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 25 216 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 303,850 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick
Die Worldline SA-Aktie weist mit 3,17 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 7,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Carrefour-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Worldline SAmehr Nachrichten
|
12:27
|Gewinne in Paris: CAC 40 am Montagmittag in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 beginnt Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
24.10.25
|Fehlende Impulse in Paris: CAC 40 notiert zum Ende des Freitagshandels um seinen Schlusskurs vom Donnerstag (finanzen.at)
|
24.10.25
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
24.10.25
|Schwacher Handel: So steht der CAC 40 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
24.10.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.10.25
|Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.10.25
|Handel in Paris: So steht der CAC 40 am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Stellantismehr Analysen
|24.10.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07.05.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|207,70
|0,17%
|Carrefour S.A.
|12,95
|-0,19%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|609,20
|-0,47%
|Pernod Ricard S.A.
|86,92
|-1,74%
|Stellantis
|9,42
|0,96%
|Worldline SA
|2,56
|2,77%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 229,36
|0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung im Handelsstreit: ATX und DAX stabil -- Märkte in Fernost ziehen letztlich kräftig an - Nikkei erstmals über 50.000-Punkte-Marke
Der heimische sowie der deutschen Aktienmarkt treten am Montag auf der Stelle. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenauftakt klar nach oben.