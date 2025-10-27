Gewinne in Paris: CAC 40 am Montagmittag in Grün

Um 12:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,06 Prozent höher bei 8 230,43 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,489 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,141 Prozent fester bei 8 237,20 Punkten in den Handel, nach 8 225,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 202,72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 241,08 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der CAC 40 auf 7 870,68 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 834,58 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 497,54 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 11,32 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 25 216 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 303,850 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Die Worldline SA-Aktie weist mit 3,17 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 7,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Carrefour-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at