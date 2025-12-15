Eurofins Scientific Aktie

Eurofins Scientific für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3

Eurofins Scientific SE-Investment 15.12.2025 10:04:02

CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Eurofins Scientific SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Eurofins Scientific SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Eurofins Scientific SE-Anteile 47,97 EUR wert. Bei einem Eurofins Scientific SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,085 Eurofins Scientific SE-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 57,68 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 120,24 EUR wert. Damit wäre die Investition um 20,24 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Eurofins Scientific SE belief sich jüngst auf 10,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

