CAC 40-Wert LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen LEGRAND-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit LEGRAND-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 71,18 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,405 LEGRAND-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.12.2025 auf 123,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,64 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73,64 Prozent gesteigert.

Alle LEGRAND-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at