CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEGRAND von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in LEGRAND-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das LEGRAND-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das LEGRAND-Papier an diesem Tag 77,92 EUR wert. Bei einem LEGRAND-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 128,337 LEGRAND-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 523,36 EUR, da sich der Wert einer LEGRAND-Aktie am 05.12.2025 auf 128,75 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 65,23 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für LEGRAND eine Börsenbewertung in Höhe von 33,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at