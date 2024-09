CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Renault von vor 10 Jahren bedeutet

Am 11.09.2014 wurden Renault-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 60,14 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Renault-Aktie investiert hat, hat nun 16,628 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 10.09.2024 640,17 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,50 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 35,98 Prozent.

Der Börsenwert von Renault belief sich zuletzt auf 11,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at