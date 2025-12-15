Unibail-Rodamco Aktie

Rentable Unibail-Rodamco-Investition? 15.12.2025 10:04:02

CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Unibail-Rodamco von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Unibail-Rodamco-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Unibail-Rodamco-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 51,88 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,275 Unibail-Rodamco-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.12.2025 auf 91,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 761,76 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 76,18 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Unibail-Rodamco bezifferte sich zuletzt auf 13,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stärker -- DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert im Plus, während der deutsche Aktienmarkt Gewinne verzeichnet. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
