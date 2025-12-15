Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
Rentable Unibail-Rodamco-Investition?
|
15.12.2025 10:04:02
CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Unibail-Rodamco von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Unibail-Rodamco-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 51,88 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,275 Unibail-Rodamco-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.12.2025 auf 91,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 761,76 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 76,18 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Unibail-Rodamco bezifferte sich zuletzt auf 13,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
