CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unibail-Rodamco-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Unibail-Rodamco gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Unibail-Rodamco-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Unibail-Rodamco-Aktie bei 77,88 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,284 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 114,56 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Papiers am 05.12.2025 auf 89,22 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14,56 Prozent gesteigert.

Unibail-Rodamco wurde am Markt mit 12,79 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at