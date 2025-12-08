Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Langfristige Performance
|
08.12.2025 10:04:39
CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unibail-Rodamco-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Unibail-Rodamco-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Unibail-Rodamco-Aktie bei 77,88 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,284 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 114,56 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Papiers am 05.12.2025 auf 89,22 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14,56 Prozent gesteigert.
Unibail-Rodamco wurde am Markt mit 12,79 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
