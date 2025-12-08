Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Unibail-Rodamco Aktie

WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246

Langfristige Performance 08.12.2025 10:04:39

CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unibail-Rodamco-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Unibail-Rodamco gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Unibail-Rodamco-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Unibail-Rodamco-Aktie bei 77,88 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,284 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 114,56 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Papiers am 05.12.2025 auf 89,22 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14,56 Prozent gesteigert.

Unibail-Rodamco wurde am Markt mit 12,79 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

27.06.24 Unibail-Rodamco Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Unibail-Rodamco 89,28 0,27% Unibail-Rodamco

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

