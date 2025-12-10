Veolia Environnement Aktie

Veolia Environnement für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Veolia Environnement-Einstieg? 10.12.2025 10:04:06

CAC 40-Wert Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Veolia Environnement-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit Veolia Environnement-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28,03 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,568 Veolia Environnement-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Veolia Environnement-Anteile wären am 09.12.2025 104,50 EUR wert, da der Schlussstand 29,29 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 4,50 Prozent gleich.

Veolia Environnement erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Veolia Environnement S.A.mehr Nachrichten