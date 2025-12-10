Veolia Environnement Aktie
WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141
|Profitabler Veolia Environnement-Einstieg?
|
10.12.2025 10:04:06
CAC 40-Wert Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit Veolia Environnement-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28,03 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,568 Veolia Environnement-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Veolia Environnement-Anteile wären am 09.12.2025 104,50 EUR wert, da der Schlussstand 29,29 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 4,50 Prozent gleich.
Veolia Environnement erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!