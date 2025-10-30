Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Rentables Worldline SA-Investment?
|
30.10.2025 10:03:41
CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Worldline SA von vor 3 Jahren bedeutet
Die Worldline SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 44,13 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22,660 Worldline SA-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2025 gerechnet (2,32 EUR), wäre das Investment nun 52,46 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 94,75 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Worldline SA belief sich zuletzt auf 655,75 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
