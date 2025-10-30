Börse Paris in Rot: So performt der CAC 40 aktuell

Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,71 Prozent leichter bei 8 142,96 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,484 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,250 Prozent tiefer bei 8 180,35 Punkten, nach 8 200,88 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 114,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 206,84 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 1,14 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2025, wurde der CAC 40 mit 7 895,94 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 861,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 428,36 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 10,13 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 586 477 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 305,456 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,88 erwartet. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at