Marktbericht 30.10.2025 17:59:04

Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

CAC 40-Kurs am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,53 Prozent leichter bei 8 157,29 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,484 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,250 Prozent auf 8 180,35 Punkte an der Kurstafel, nach 8 200,88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 206,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 114,74 Punkten erreichte.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,970 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 895,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 861,96 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 30.10.2024, den Stand von 7 428,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 10,33 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 761 217 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 305,456 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,88 erwartet. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

