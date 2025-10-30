Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Marktbericht
|
30.10.2025 17:59:04
Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten
Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,53 Prozent leichter bei 8 157,29 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,484 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,250 Prozent auf 8 180,35 Punkte an der Kurstafel, nach 8 200,88 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 206,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 114,74 Punkten erreichte.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,970 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 895,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 861,96 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 30.10.2024, den Stand von 7 428,36 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 10,33 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die teuersten Unternehmen im CAC 40
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 761 217 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 305,456 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,88 erwartet. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
17:59
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
17:59
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17:59
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
15:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Paris: Das macht der CAC 40 am Freitagnachmittag (finanzen.at)