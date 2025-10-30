Verluste in Paris: So performt der CAC 40 mittags

Am Donnerstag steht der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,81 Prozent im Minus bei 8 134,72 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,484 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,250 Prozent tiefer bei 8 180,35 Punkten, nach 8 200,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 206,84 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 133,26 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1,24 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 30.09.2025, bei 7 895,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 861,96 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 30.10.2024, mit 7 428,36 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 10,02 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 271,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 210 219 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 305,456 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Die Worldline SA-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at